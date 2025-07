Badminton Lecco. Cinque podi al Summer Game Chiari

Doppio argento e bronzo per Cattaneo e Milani

Torneo disputato a Chiari, in provincia di Brescia

CHIARI (BS) – Al 3° Summer Game disputato presso il Clarense, i sei atleti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto conquistano ben cinque podi: tre medaglie d’argento e due di bronzo.

I secondi posti sono stati ottenuti da: Steven Axel Zanchin, il più giovane del gruppo, nel singolare maschile Under 11, dove ha perso una sola partita nel girone all’italiana; Mattia Cattaneo nel singolare maschile Under 15, sconfitto in finale da Frassine (Brescia Sport Più) con il punteggio di 18-21, 18-21; Paolo Milani, in coppia con Lara Torresi (Brescia Sport Più), nel doppio misto, battuti in finale da Kubler/Barbosa (Polisportiva di Nova) con il punteggio di 12-21, 21-18, 9-21.

Medaglia di bronzo per Nicolò Borin in coppia con Mattia Cattaneo nel doppio maschile U17, sconfitti in semifinale da Giani/Bosetti (GSA Chiari). Bronzo anche per Paolo Milani e Matteo Salvini (Brescia Sport Più), che si fermano in semifinale contro Marchioni/Pagani (BC Milano), poi vincitori della finale.

Nicolò Borin raggiunge i quarti di finale nel singolare maschile U17. Stesso risultato per Paolo Milani nel singolare maschile assoluto. Ritorno in campo dopo cinque anni per Luca Zanchin, che insieme al compagno di club Edvidio Milani si ferma ai quarti nel doppio maschile; per entrambi, invece, il percorso nel singolare si conclude ai gironi.