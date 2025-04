Badminton Lecco. Due bronzi per Alex Cattaneo al Torneo di Primavera di Bolzano

Circa 330 atleti da tutta Europa hanno dato vita a emozionanti partite su 22 campi da gioco

BOLZANO (BZ) – Nel fine settimana si è svolto il Torneo “Bozner Frühling – Torneo Internazionale 2025”, che ha visto sfidarsi le categorie dagli U11 agli U19 presso il Palazzetto “Resia” e la palestra della Scuola “Max Valier” di Bolzano. Circa 330 atleti provenienti da tutta Europa hanno dato vita a emozionanti partite su ventidue campi da gioco.

Il Badminton & Croquet Club Lecco partecipa al torneo con tre atleti: Alex Cattaneo nella categoria U11, Mattia Cattaneo nell’U15 e Grazia Barlassina nell’U19. Ottime le prestazioni dei ragazzi, considerando la difficoltà del torneo.

Alex conquista due medaglie di bronzo con ottime performance: nel singolare maschile U11, supera il girone con due vittorie contro un atleta serbo e uno austriaco, per poi perdere in semifinale contro il più quotato atleta tedesco.

Nel doppio misto U11, in coppia con Niklas Gogele (ASV Mals), raggiungono le semifinali, sconfiggendo una coppia formata da atleti della Repubblica Ceca e della Serbia. In finale, cedono alla coppia svizzera, vincitrice della specialità, dopo tre set tiratissimi (15-21, 21-19, 20-22).

Mattia inizia il torneo con il doppio misto U15, in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals), affrontando una coppia polacca molto forte, che si rivelerà poi vincitrice della specialità. Nel doppio maschile U15, in coppia con Kevin Natusha (Junior BC MI), non riescono a superare i sedicesimi di finale, dopo una battaglia in tre set contro la coppia svizzera.

Nel singolare maschile U15, nel girone a quattro, Mattia vince due incontri contro atleti svizzeri, ma perde il match decisivo contro il giocatore della Repubblica Ceca, non riuscendo a passare il turno.

Grazia fa il suo esordio a livello internazionale nel singolare femminile U19, disputando un girone a tre. Dopo il ritiro di una delle giocatrici, la sua sconfitta contro l’altoatesina Malleier si è rivelata decisiva per l’eliminazione. Nel doppio misto U19, in coppia con Matteo Pessina (Pol 2B Brivio), non riescono a superare i sedicesimi di finale, cedendo alla coppia italo-austriaca in un match combattuto.

Il Vice Presidente Edvidio Milani conclude: “Torniamo da Bolzano con la certezza di aver svolto un ottimo lavoro insieme ai nostri atleti e al Direttore Tecnico Luca Zachin. Complimenti a Mattia e Grazia per le loro eccellenti prestazioni. Inaspettato ma altrettanto significativo il successo del più giovane del gruppo, Alex, che ha lottato su ogni volano, raggiungendo un risultato davvero di alto livello”.