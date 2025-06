Badminton Lecco. Grande successo per il 1° Torneo Città di Lecco

17 medaglie conquistate dai blucelesti

“Una giornata fantastica, durante la quale ragazzi e adulti hanno espresso un badminton di alto livello”

LECCO – Il Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto ha organizzato il 1° Torneo Città di Lecco presso la palestra della scuola secondaria di primo grado “Manzoni” in via Ghislanzoni. Ottima la partecipazione, con circa 90 atleti provenienti dalle regioni del Nord Italia e da Roma.

I blucelesti lariani schierano 17 atleti nelle categorie U15, U19, Master35 e Master55, conquistando un eccellente bottino di 17 medaglie: 8 ori, 5 argenti e 4 bronzi.

Il triplete d’oro porta ancora una volta la firma di Denis Passador, protagonista di un’altra prestazione straordinaria. L’atleta bluceleste conquista il titolo nel Singolare Maschile Over 55 superando in finale Bettoni (CUS Bergamo), trionfa nel Doppio Maschile Over 55 in coppia con il compagno di club Edvidio Milani, battendo i forti singalesi Arachichige/Mangala (15Zero), e completa l’opera nel Doppio Misto Over 55 insieme a Roberta Brenzone, vincendo lo “scontro in famiglia” contro Edvidio Milani e Piera Tocchetti, che si aggiudicano la medaglia d’argento.

Medaglie d’oro per Mattia Cattaneo nel Singolare Maschile U15 e per Matteo Maggioni nel Singolare Maschile U19, al termine di una finale avvincente e combattuta, vinta in tre set contro il compagno di club Nicolò Borin, che conquista l’argento.

Nicolò Borin si riscatta nel Doppio Maschile U19, vincendo l’oro in coppia con Pessina (Oratorio 2B Brivio) contro i compagni di squadra Mattia Cattaneo e Matteo Maggioni, medaglia d’argento. Per Maggioni arriva anche il secondo oro di giornata nel Doppio Misto U19, in coppia con Grazia Barlassina: la coppia bluceleste supera Lu/Cabaldo in due set tiratissimi, con i punteggi di 22-20 e 28-26.

Nel Singolare Femminile Over 35, oro per Piera Tocchetti che supera in finale la compagna di club Chiara Landi, argento. Grazia Barlassina conquista anche una medaglia d’argento nel Doppio Femminile U19, in coppia con la bluceleste Benedetta D’Amico, cedendo in finale al duo Cabaldo/Qui (15Zero). Completa il suo medagliere con un bronzo nel Singolare Femminile U19.

Medaglia di bronzo nel Doppio Misto U19 per Beatrice Oberti, in coppia con Gregorio Basso Ricci (New Sport). Bronzo anche nel Doppio Femminile Over 35 per le coppie Piera Tocchetti/Roberta Brenzone e Chiara Landi/Sandra Gargano (15Zero), entrambe fermate in semifinale rispettivamente da Mustafina (3B Bassa Bergamasca)/Suk (CUS BG) e da De Guzman/Paregger (BC Milano).

Arturo Pompei Todeschini si ferma ai gironi nel Singolare Maschile U15 e agli ottavi di finale nel Doppio Maschile U19 insieme a Michele Colangelo. Paolo Bartolozzi raggiunge i quarti di finale nel Singolare Maschile Over 35 e nel Doppio Maschile Over 35, in coppia con Massimo Rigamonti.

Nicola Cattaneo arriva ai quarti di finale nel Singolare Maschile Over 35 e nel Doppio Misto Over 35, insieme a Chiara Landi. Paolo Poletti si ferma ai gironi nel Singolare Maschile Over 55, mentre nel Doppio Maschile Over 55 raggiunge i quarti di finale in coppia con Franco Rivoltella (CUS Bergamo). Massimo Rigamonti si conclude ai gironi nel Singolare Maschile Over 55.

“Fantastica giornata, ragazzi e adulti hanno giocato un ottimo Badminton evidenziato anche dai risultati conseguiti. Un complimento per il lavoro che sta portando avanti il nostro DT Luca Zanchin che oggi non ha potuto seguire direttamente dal campo i ragazzi essendo stato nominato arbitro del Torneo. Grazie anche al Giudice Arbitro Franco Tomasello e a tutto il gruppo B&CC Lecco che ha fatto si che l’evento riuscisse alla perfezione” conclude il Presidente Denis Passador.