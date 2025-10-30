Badminton Lecco: Mattia Cattaneo conquista l’argento ai Campionati Italiani U15

Ottimi risultati anche per Borin, Barlassina e Maggioni al Palazzetto di Chiari

Badminton & Croquet Club Lecco protagonista della rassegna nazionale

LECCO – Quattro giorni di grande badminton al Palazzetto dello Sport di Chiari, con i Campionati Italiani Junior e Under che hanno visto in gara alcuni dei migliori giovani atleti italiani. Tra questi, il Badminton & Croquet Club Lecco – Lario MI Auto ha schierato quattro giocatori: Mattia Cattaneo (U15), Nicolò Borin (U17), Grazia Barlassina (U19) e Matteo Maggioni (U19).

Protagonista indiscusso della squadra lecchese è stato Mattia Cattaneo, che per il terzo anno consecutivo si è piazzato sul podio. Dopo due titoli italiani nel Doppio Maschile U13, un argento nel Doppio Misto U13 e un bronzo nel Singolare Maschile U13, Cattaneo ha conquistato un ottimo argento nel Doppio Misto U15, in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals). La finale, disputata contro la coppia testa di serie n.1 De Leon (Junior BC MI) / Hellrigl (ASV Mals), si è conclusa 8-21, 11-21. Nel Singolare Maschile U15 Cattaneo si è fermato ai quarti di finale, mentre nel Doppio Maschile U15 in coppia con Riccardo Aste (Junior BC MI) ha raggiunto gli ottavi.

Esordio positivo anche per gli altri lecchesi. Nicolò Borin, alla sua prima partecipazione ai campionati italiani, ha raggiunto i sedicesimi di finale nel Singolare Maschile U17 e gli ottavi nel Doppio Maschile U17 in coppia con Matteo Pessina (Pol 2B Brivio).

Grazia Barlassina, esordiente ai Campionati, ha partecipato al Singolare Femminile U19, fermandosi ai sedicesimi di finale. Matteo Maggioni, veterano della competizione, è uscito ai sedicesimi nel Singolare Maschile U19, mentre nel Doppio Maschile U19 in coppia con Patrick Bergmeister (ASSV Brixen Badminton) ha raggiunto i quarti di finale.

Il Vice Presidente Edvidio Milani ha commentato: “Con i Campionati Italiani termina la stagione sportiva 2025 per la categoria Junior e Under. Complimenti agli atleti da parte di tutta la Società per i risultati raggiunti quest’anno. Un particolare riconoscimento a Mattia che si è riconfermato un atleta di alto livello, la crescita procede come la voglia di mettersi in gioco. A dicembre gli agonisti Junior e Under riprenderanno la preparazione per il Torneo Grand Prix che si giocherà a Chiari il 3 e 4 gennaio 2026, prima data utile per la rincorsa ai Campionati del prossimo anno.”