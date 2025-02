Badminton Lecco. Otto medaglie per i blucelesti al Torneo Challenge Pontoglio

Un totale di un oro, un argento e sei bronzi conquistati

Alex Cattaneo conquista l’oro nella categoria Under 11

PONTOGLIO (BS) – Trasferta a Pontoglio, in provincia di Brescia, per i giocatori blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto, impegnati nel 1° Torneo Challenge “Sandro Torresi A.M.”. Ottime le prestazioni, che hanno fruttato un oro, un argento e sei bronzi.

Ottime le performance di Alex Cattaneo, che conquista l’oro nella categoria SM U11, e di Steven Axel Zanchin, che si aggiudica il bronzo nella categoria SM U9. Un buon periodo anche per Paolo Milani, che nel doppio misto Liv A sale sul secondo gradino del podio in coppia con Lara Torresi (Brescia Sport Più). Milani raggiunge inoltre i quarti di finale sia nel singolo maschile Liv A che nel doppio maschile Liv A, in coppia con Matteo Salvini (Brescia Sport Più).

Le altre cinque medaglie di bronzo vanno a: Matteo Maggioni, in coppia con Zhixuang Zhang (Club Primavera), nel doppio maschile Liv B; Nicolò Borin e Matteo Pessina (2B Brivio), insieme a Mattia Cattaneo e Riccardo Aste (Junior BC MI) nel doppio maschile Liv C; e Grazia Barlassina con Melissa Zaho (15Zero), oltre a Chiara Landi in coppia con Nathalie Flamet (BC Verona) nel doppio femminile Liv C.

Infine, i risultati individuali: Mattia Cattaneo SM Liv B ottavi, XD Liv C quarti di finale. Matteo Maggioni SM Liv B sedicesimi di finale. Nicolò Borin, XD Liv C ottavi di finale. Chiara Landi, SF Liv C ottavi, XD liv C quarti di finale. Grazia Barlassina, SF Liv C sedicesimi di finale.