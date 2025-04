Badminton Lecco protagonista a Milano e Caselle di Sommacampagna

Mattia Cattaneo sul podio al Torneo Milano e Denis Passador protagonista a Caselle

“Ora ci prepariamo per i Campionati Italiani Master”

MILANO – Due i tornei disputati per il Badminton Lecco: uno a Milano, al PalaBadminton, la casa della Nazionale, e l’altro a Caselle di Sommacampagna, nel Veronese. Nel XD U15, Mattia Cattaneo conquista un altro podio, portando a casa un brillante bronzo in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals). Nel SM U15 e nel DM U15, insieme a Riccardo Aste (Junior BC Milano), raggiungono i quarti di finale. Andrea Saverio ottiene il quarto posto nel DM in coppia con Federico Lazzarini (15Zero) e gli ottavi di finale nel SM, così come Paolo Milani.

A Caselle di Sommacampagna, Denis Passador conquista ben cinque medaglie: un argento nel DM 35, in coppia con Flavio Bettoni (CUS BG), e un bronzo nel XD 35 con Roberta Brenzone. Inoltre, raggiunge gli ottavi di finale nel SM 35.

Altri bronzi sono stati conquistati da Nicolò Borin, nel SM U17 e nel DM U17 insieme a Matteo Pessina (Pol 2b Brivio), e da Paolo Poletti nel SM 35, in coppia con Alfonso Sarno (CUS BG), che ha anche raggiunto i sedicesimi di finale nel SM 35.

Edvidio Milani ha raggiunto i sedicesimi nel SM, i quarti di finale nel XD 35 in coppia con Eleonora Picenni (GSA Chiari) e gli ottavi di finale nel DM 35 insieme a Jamal Uddin (Sport Academy Arcole).

Il Presidente Denis Passador commenta: “Oggi è stata una giornata positiva per i nostri atleti, che hanno messo in campo ottime prestazioni. Siamo particolarmente soddisfatti per la convocazione di Mattia al raduno tecnico Vola In Azzurro per la categoria U15, un’opportunità che lo vedrà impegnato per quattro giorni. Ora ci prepariamo per i Campionati Italiani Master, che si terranno a Caltanissetta il 4 e 5 maggio. Saremo in quattro: io, Roberta Brenzone, Edvidio Milani e Sergio De Capitani“.