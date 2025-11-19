Badminton Lecco protagonista al “Torneo Sità de Berghem” con 10 medaglie

Alessia Barb torna in campo e il club lecchese brilla con oro, argenti e bronzi

“Fa sempre piacere vedere esordire nuovi atleti e speriamo di poterli mettere in campo sempre più numerosi in futuro”

DALMINE – Presso la sede del CUS Bergamo si è disputata la seconda edizione del “Torneo Sità de Berghem”, una bellissima struttura che mette a disposizione 12 campi per gli atleti. Il Badminton & Croquet Club Lecco si è presentato con 19 giocatori, di cui 3 esordienti nei tornei nazionali, conquistando un totale di 10 medaglie: 1 oro, 3 argenti e 6 bronzi.

Dopo circa quattro anni di assenza, torna a calcare i campi di badminton la ventenne Alessia Barb, ex atleta della Nazionale Under e plurimedagliata ai Campionati Italiani Under nel 2018 e 2019, con diverse partecipazioni a eventi internazionali, dove ha conquistato anche un bronzo nel doppio femminile in Slovenia. Ora Alessia è giocatrice e Tecnico di 1° livello.

Alessia va subito a medaglia, conquistando: Argento nel Singolare Femminile Liv B; Bronzo nel Doppio Femminile Liv C, in coppia con Sara Micheli; Bronzo nel Doppio Misto, insieme al Tecnico Luca Zanchin, che ottiene anche un bronzo con Matteo Maggioni nel Doppio Maschile Liv B.

L’oro va a Paolo Milani, che insieme a Lara Torresi (Brescia Sport Più) conquista il Doppio Misto Liv B, vincendo tutte le partite del round robin. Paolo si aggiudica anche l’argento nel Doppio Maschile Liv B, in coppia con Matteo Salvini (Brescia Sport Più), cedendo in finale a Hu/Pan (15Zero) con i punteggi 11-21, 18-21. Nel Singolare Maschile Liv B, invece, si ferma ai quarti di finale.

Due medaglie anche per Denis Passador, che conquista l’argento nel Doppio Misto 55 in coppia con Roberta Brenzone e il bronzo nel Doppio Maschile 55 insieme a Paolo Poletti.

Due bronzi anche per Edvidio Milani, nel Singolare Maschile 55 e nel Doppio Maschile 35, in coppia con Marco Zani (New Sport).

Altri atleti in gara hanno ottenuto diversi piazzamenti: Nicolò Borin si è fermato ai sedicesimi nel Singolare Maschile Liv C e agli ottavi nel Doppio Maschile Liv C; Leonardo Catalano non ha superato i gironi nel Doppio Maschile Liv D con Michele Colangelo e si è fermato ai sedicesimi nel Singolare Maschile Liv D; Mattia Colleoni ha raggiunto i trentaduesimi nel Singolare Maschile Liv D e i sedicesimi nel Doppio Maschile Liv C.

Alessandro Falcone non ha superato i gironi nel Doppio Maschile Liv D e si è fermato ai sedicesimi nel Singolare Maschile Liv D; Daham Yashodha Kande ha raggiunto i sedicesimi nel Singolare Maschile Liv D ma non ha superato i gironi nel Doppio; Michael Lion è arrivato ai quarti di finale nel Singolare Maschile 35 e ai sedicesimi nel Doppio Maschile Liv C; Manuel Milani e Nicholas Milani si sono fermati agli ottavi nel Singolare Maschile Liv D, senza superare i gironi nel Doppio Liv D.

Infine, Gabriele Pozzi ha raggiunto i sedicesimi nel Singolare Maschile Liv D ma non ha superato i gironi nel Doppio Liv D, così come Arturo Pompei Todeschini, fermatosi ai sedicesimi nel Singolare e senza superare i gironi nel Doppio Liv D.

“Fa sempre piacere vedere esordire nuovi atleti e speriamo di poterli mettere in campo sempre più numerosi in futuro. Bentornata ad Alessia e, come sempre, complimenti a tutti per l’impegno dimostrato” conclude il Presidente Denis Passador.