Badminton Lecco. Successo per il 2° Torneo GI.BI a.m. dedicato a Gilberto Corsini

4 ori, 5 argenti e 7 bronzi per il B&CC Lecco

LECCO – Grande successo per il “2° Torneo GI.BI a.m.”, organizzato dal Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto e dedicato a Gilberto Corsini, storico socio del Club, scomparso nel 2017. Alla manifestazione hanno partecipato, in qualità di giocatori, la moglie Nareumitapa e i figli Martina, atleta della Nazionale Italiana di Doppio Femminile e Misto, e Francesco.

Il torneo si è svolto nella palestra dell’Istituto Scolastico Manzoni di via Ghislanzoni e ha visto la partecipazione di 18 atleti blucelesti, insieme a 101 iscritti provenienti da Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e dalla vicina Svizzera. Ottimo il bottino di medaglie conquistato dagli atleti: 4 ori, 5 argenti e 7 bronzi.

Mattia Cattaneo conquista un oro nel Singolare Maschile U17, imponendosi in finale su Corsini (Roma BC) con il punteggio di 21-18, 21-10. Aggiunge alla sua prestazione un argento nel Doppio Maschile U17, in coppia con Francesco Corsini (Roma BC), al termine di una finale combattuta persa contro i compagni di club Nicolò Borin e Matteo Pessina (2B Brivio), 19-21, 18-21. Completa il medagliere con un bronzo nel Doppio Misto U17, insieme a Kirsten Hoxha, con la semifinale ceduta a Tabaglio M./Barbieri (GSA Chiari), 16-21, 18-21.

Ottimo risultato anche per Nicolò Borin, che oltre all’oro nel Doppio Maschile U17, porta a casa due bronzi: uno nel Singolare Maschile U17, con la semifinale persa contro Corsini (Roma BC) per 21-19, 18-21, 8-21, e uno nel Doppio Misto U17 in coppia con Antonia Valentina Banica (3B Bassa Bergamasca), con sconfitta in semifinale contro Tabaglio L./Bettinazza (GSA Chiari), 18-21, 14-21.

Oro per Morten Sorensen e Nareumitapa Pattaneeporn (Roma BC) nel Doppio Misto Over 35, grazie alla vittoria in finale su Pam/Paregger (BC Milano) con il punteggio di 22-20, 21-11. Titolo anche per Denis Passador ed Edvidio Milani, che si impongono nella finale contro Bisioli/Fasanotto (GSA Chiari) per 22-20, 21-12.

Denis Passador conquista anche due medaglie d’argento: una nel Singolare Maschile Over 55, dove cede in finale a Bettoni (CUS BG) con il punteggio di 18-21, 21-17, 16-21, e una nel Doppio Misto Over 55, in coppia con Roberta Brenzone, sconfitti in una finale combattuta da Bettoni/Marchesini, 21-15, 14-21, 19-21. Roberta Brenzone porta a casa anche un bronzo nel Doppio Femminile Over 35, insieme a Sara Marchesini, con la semifinale persa contro Paregger/De Guzman (BC Milano), 15-21, 9-21.

Edvidio Milani conquista due medaglie di bronzo: nel Singolare Maschile Over 55 si ferma in semifinale contro Bettoni (CUS BG), con il punteggio di 22-24, 4-21; nel Doppio Misto, in coppia con Sandra Gargano (15 Zero), cede in finale a Bettoni/Marchesini (CUS BG) dopo un match combattuto: 13-21, 23-21, 16-21.

Chiara Landi conquista due medaglie d’argento: una nel Singolare Femminile Over 35, disputato in un girone a tre atlete, e l’altra nel Doppio Femminile Over 35, in coppia con Maria Branca (GSA Chiari), con la finale persa contro Paregger/De Guzman (BC Milano).

Bronzo nel Doppio Misto per Andrea Saverio, in coppia con Veronica Carella (Lario BC), dopo aver ceduto in semifinale ad Awatshi/El Ouizi (15Zero) con il punteggio di 16-21, 21-17, 10-21.

Gradita la presenza di Fabio Caponio, atleta della Nazionale Italiana, che ha onorato la manifestazione con la sua partecipazione.

Il Presidente Denis Passador ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti per il numero di partecipanti, che ha superato di gran lunga le nostre aspettative. Anche oggi gli atleti sono scesi in campo con grande determinazione e i risultati ottenuti ne sono la prova. Un sentito ringraziamento va a tutto lo staff che ha messo a disposizione il proprio impegno per l’organizzazione dell’evento, al Giudice Arbitro Franco Tomasello, all’Arbitro Gariboldi e al Giudice di Gara Danila Rusconi“.