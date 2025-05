Badminton, nuovo oro per Alex Cattaneo, al GP BRIXIA 5 podi per i blucelesti

LECCO/BRESCIA – Si gioca il 3° Torneo GP Brixia presso il Palazzetto Raffaello nella città della Leonessa e il Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto mette in campo dieci atleti. Ottimo il bottino con cinque medaglie, un oro, un argento e tre bronzi.

Alex Cattaneo si mette al collo la medaglia d’oro nel Singolare Maschile U11 vincendo tutte le partite in un girone round robin. Mattia Cattaneo un argento nel Doppio Maschile U15 in coppia con Riccardo Aste (Junior BC MI) e bronzo nel Doppio Misto in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals), Singolare Maschile U15 si ferma agli ottavi. Grazia Barlassina conquista il bronzo nel Doppio Femminile in coppia con Giada Marchiorato (Arena Badminton) terminando la rincorsa alla finale contro la forte coppia Clarense, ottavi di finale nel Singolare Femminile U19 e Doppio Misto U19 in coppia con il compagno di club Matteo Maggioni che lascia agli ottavi di finale nel Doppio Maschile e ai 16mi nel Singolare Maschile U19.

Paolo Milani nel Doppio Misto in coppia con Lara Torresi (Brescia Sport Più) sale sul terzo gradino del podio perdendo la semifinale sempre contro una coppia Clarense, quarti di finale nel Doppio Maschile e ottavi nel Singolare Maschile. Nicolo Borin: SM U17 ottavi, DM U17 quarti Andrea Saverio: SM quarti, DM quarti, XD ottavi Edvidio Milani: XD ottavi con Chiara Landi, DM ottavi con Nicola Cattaneo, SM 16mi

Il Vice Presidente: “Alex è in continua crescita speriamo prosegua il suo cammino con la grande voglia che dimostra sia in allenamento che in gara, Mattia è stato convocato nuovamente con la Nazionale U15 e i più grandi portano risultati positivi ad ogni Torneo”.