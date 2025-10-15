Badminton. Sei medaglie per gli atleti lecchesi tra Milano e Lodi

Gli atleti hanno partecipato ai “Campionati Regionali Under e Junior” e “Torneo Challenge New Sport”
Un argento e cinque bronzi conquistati
MILANO/LODI – Podio tutto lecchese ai Campionati Regionali J e U: tre successi per gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario MI Auto.
Mattia Cattaneo conquista due bronzi: nel Singolare Maschile U15, perde in semifinale contro De Leon (Junior BC MI) con il punteggio di 19-21, 16-21; nel Doppio Maschile U15, in coppia con Riccardo Aste (Junior BC MI), si ferma in semifinale contro Bosetti/Cadeo (GSA Chiari) per 23-25, 17-21.
Il terzo bronzo di giornata va a Matteo Maggioni, in coppia con Matteo Pessina (Pol 2B Brivio), sconfitti in semifinale da Facchi/Asta (GSA Chiari) 8-21, 17-21. Nel Singolare Maschile U19, Maggioni si ferma agli ottavi di finale. Ai Campionati partecipa anche Nicolò Borin nel Singolare Maschile U17, fermandosi agli ottavi di finale.
Nel Lodigiano si è disputato il Torneo Challenge New Sport, con la partecipazione di sei atleti del B&CC Lecco, due dei quali al loro primo Torneo Nazionale. Esordio assoluto per Leonardo Catalano, che nel Doppio Misto Liv D fa coppia con la veterana Emanuela Greco; entrambi tesserati anche nella squadra bluceleste “Special Olympics”.
Nonostante buone prestazioni, la coppia non supera il girone di qualificazione. Catalano gioca anche nel Doppio Maschile Liv D con il compagno di club Michele Colangelo, senza riuscire a superare i gironi, ma riuscendo a vincere una partita. Nel Singolare Maschile Liv D, entrambi non passano il girone. Emanuela Greco scende in campo anche nel Doppio Femminile Liv D, in coppia con Diana Bombelli (New Sport), senza accedere al tabellone principale.
Altro esordiente, Gabriele Pozzi, conquista il terzo gradino del podio per due volte: nel Singolare Maschile Liv D, perde in semifinale contro Santangelo (New Sport) dopo tre combattuti set (22-20, 14-21, 12-21); nel Doppio Maschile Liv D, in coppia con Deleani, vince due partite su cinque nel girone, assicurandosi comunque il bronzo.
Nella specialità Doppio Maschile 55, Edvidio Milani conquista l’argento in coppia con Ferdinando Volpi (Brescia Sport Più), mentre Paolo Poletti si aggiudica il bronzo insieme a Franco Rivoltella (CUS BG), in un girone composto da cinque coppie. Nel Singolare Maschile 55, entrambi si fermano ai quarti di finale.
Il Vice Presidente Edvidio Milani conclude: “Buone prestazioni all’esordio nel circuito nazionale per Gabriele, che conquista anche due medaglie, e per Leonardo, che in coppia con la veterana Emanuela forma la coppia che partecipa agli ‘Special Olympics’. Bene anche Michele, che continua a crescere passo dopo passo”.