Barro Sky Night, tutti i campioni al via dell’edizione 2019

Stasera si corre l’edizione 2019 della Barro Sky Night

Partenza e arrivo dal centro storico di Sala al Barro

GALBIATE – Sabato 6 luglio alle 19 è atteso lo start di questa imperdibile sfida all’ultimo respiro. La gara è valida per il campionato italiano sky night Csen. Un percorso di 15 km con un dislivello medio di 1350 metri con partenza e arrivo nel centro storico di Sala al Barro.

Al via ci saranno tanti campioni nazionali e internazionali pronti a contendersi il titolo: Filippo Bianchi (Team Scarpa Montura) dopo la vittoria dello scorso anno difenderà il suo tempo. Tra i top runner al via Ahmed El Mazoury (campione italiano sulla distanza 10000 m e mezza maratona), Lorenzo Beltrami (Falchi Lecco), Luca Arrigoni (Team Serim), Peterzelt Jan Mathias (Team Serim), Siteki Stanley Nyachweya (Team Serim), Dario Rigonelli (Osa Valmadrera) e Riccardo Ciresa (Gsa Cometa). Torna al via anche il beniamino di casa, il galbiatese Andrea Rota (Team Salomon). Insomma lo spettacolo si preannuncia davvero imperdibile.

Sul fronte femminile l’attesa è tutta per Francesca Rusconi (Team La Sportiva) e per Niyirora Primitive (Team Serim).

Format riconfermato dopo il successo del 2018 che ha visto protagonisti 200 atleti. Tempo da battere è l’ottima performance di Filippo Bianchi in 1h49’13’’ e Marta Cereda in 2h26’56’’.

“Sport, trofei speciali e tanti premi di categoria, gli ingredienti di questa quinta edizione saranno la nostra passione – precisa uno degli organizzatori Matteo Mazzoleni -. Partiremo dal centro della frazione con 800 metri in asfalto in direzione di via del Selvetto, passando per le falesie e la baita degli Alpini di Monte Barro. Quest’anno abbiamo fatto un attento lavoro per ricostruire ben 250 metri di sentiero dopo le frane dell’autunno. Un grazie di cuore va a tutti i volontari che amano questa manifestazione”.

Il percorso continuerà scendendo verso Sant’Alessandro per iniziare la vera salita ai tre corni del Barro, passando il Sasso della Vecchia raggiungendo la baita di Pian Sciresa fino in località Gaggio, a Malgrate. Ci sarà un breve tratto d’asfalto, poi si tornerà sul Monte Barro.

Si passerà dal traverso di Ca’ di Sbir, dalla salita della Scalogia, dal Baitello del Podista e da Camporeso, poi si tornerà in piazza a Sala al Barro per l’arrivo davanti a tutto il pubblico.