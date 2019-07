Barro Sky Night, vincono Lorenzo Beltrami e Niyirora Primitive

Il Falco Lorenzo Beltrami domina dall’inizio alla fine

Al femminile successo per la keniana della Serim

GALBIATE – Nonostante un forte vento che ha complicato la vita agli organizzatori, è andata in archivio con un successo l’edizione 2019 della Barro Sky Night.

Oltre 200 gli atleti al via della gara di 15 chilometri e circa 1300 metri di dislivello. Sul traguardo di Sala al Barro sono stati il Falco di Lecco Lorenzo Beltrami e la stella della Serim Niyirora Primitive.

Una gara d’attacco quella del Falco che è stato davanti dall’inizio alla fine chiudendo in 1h49’35”. Dietro di lui nulla hanno potuto Filippo Bianchi, secondo in 1h51’06”, e Luca Arrigoni (Serim) in 1h56’21”.

“Voglio dedicare questa vittoria alla mia squadra – ha detto Beltrami all’arrivo -. Ci tengo a ringraziare i Falchi di Lecco perché mi hanno fatto crescere”.

Stesso copione anche al femminile con Niyirora Primitive a tagliare il traguardo a braccia alzate in 2h17’04”. Secondo posto per Laura Chimenti (Gefo K-Team) con il tempo di 2h31’36”, ultimo gradino del podio a Giovanna Terraneo (Marca Caratesi) in 2h37’28”.

Una bella gara che ha premiato gli sforzi dell’organizzazione, con la giornata di sport che si è aperta nel pomeriggio con la gara dei bambini che ha visto al via un centinaio di piccoli atleti.

Non solo sport ma anche una giornata di festa per una Barro Sky Night che incassa un altro successo.

LE CLASSIFICHE COMPLETE

GALLERIA FOTOGRAFICA