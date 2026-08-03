Basket 3vs3. N’Guessan ai Giochi del Mediterraneo

La giocatrice convocata da coach Origlio

Insieme a lei anche l’altra ex Costa Bernardi

LECCO – La cestista lecchese Nancy N’Guessan farà parte della squadra che, dal 29 agosto al primo settembre, si giocherà una medaglia nel basket 3vs3 ai XX Giochi del Mediterraneo. La manifestazione si disputerà in Italia, a Taranto.

L’ex giocatrice del Basket Costa – la prossima stagione vestirà la maglia delle Lady Libertas Livorno – è stata convocata da coach Agostino Origlio. Insieme a lei faranno parte del gruppo Giorgia Amatori, Loredana Ngamene Takougang e Ilaria Bernardi, anch’essa ex Costa Masnaga.

Il quartetto della nazionale si ritroverà il 27 agosto a Roma. Il 29 agosto le prime due partite, alle 20.40 contro il Kosovo e alle 22.30 contro la Grecia.

A partire dal 31 agosto i quarti di finale. L’eventuale finale si disputerà il primo settembre.