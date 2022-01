Basket. Altri rinvii per i campionati regionali di pallacanestro

Ricominciano Calolzio, Mandello e la Starlight Valmadrera

Per le altre senior regionali due settimane ulteriori di stop

LECCO – Il ritorno alla normalità per la pallacanestro regionale lombarda sembra ancora lontano. L’ufficio gare ha infatti emesso un nuovo comunicato dove si posticipa ulteriormente il rientro per molti campionati.

Nel primo comunicato, emesso giovedì 30 dicembre 2021, la data fissata per il rientro in campo delle squadre senior regionali era il 17 gennaio, insieme ai campionati giovanili Eccellenza e Gold. Il 24 avrebbero dovuto ricominciare tutti gli altri campionati, minibasket compreso.

L’aggiornamento di ieri ha confermato la partenza dal 17 gennaio per C Gold, C Silver (Mandello e Calolziocorte) e B femminile (Valmadrera), oltre che per i campionati di Eccellenza U19, U17 e U15. Sempre da questa data sarà possibile iniziare a programmare i recuperi delle partite rinviate fino a oggi.

La Serie D (Vercurago, Pescate e Civatese), la C femminile (Lecco Basket Women) e tutte gli altri campionati senior verranno posticipati di ulteriori due settimane, ripartendo dal 31 gennaio, data in cui riprenderanno anche i campionati giovanili a eccezione dell’U17 Elite femminile, che comincerà il 24.

Per il Minibasket, ulteriore rinvio: si ricomincerà dal 7 febbraio, coi calendari già pubblicati.