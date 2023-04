Basket C femminile. Lecco Basket Women, chiusura amara in casa

Netta sconfitta contro la Broni Academy

Brava Claudia Oddo, 14 punti per lei

MALGRATE – Si chiude con una netta sconfitta l’ultima partita casalinga di questa stagione per la Lecco Basket Women. Le lariane si sono arrese alle pavesi della Broni Academy, seconde in classifica.

L’inizio è tutto bluceleste (11-6), ma le ospiti sorpassano già alla fine del primo quarto con un paio di tiri da tre punti (11-12). Nel secondo quarto continua l’elastico, ma la precisione in lunetta delle pavesi permette loro di andare al riposo con tre punti di vantaggio (23-26).

Nella ripresa la Lecco Basket Women prova a resistere all’impeto delle avversarie, vogliose di chiudere la gara. Con l’uscita per limite di falli di Colombo e Oddo – miglior marcatrice dell’incontro a quota 14 punti – le lecchesi alzano bandiera bianca, perdendo con venti punti di scarto (41-61).

“Il risultato è bugiardo, rispetto alla prestazione che abbiamo offerto per trenta minuti’ durante i quali la squadra ha giocato quasi alla pari contro la seconda forza del campionato. Poi nell’ultimo periodo siamo schiantate, subendo di fatto un gap eccessivo e questo è l’unico rammarico – dichiara coach Valentina Canali – era l’ultima partita in casa, ci tenevamo a fare bene e so che lo abbiamo fatto più di quanto reciti il tabellone finale. Complimenti a Broni, che merita sicuramente il posto che occupa in classifica e a cui auguro il miglior finale di stagione possibile”

LECCO BASKET WOMEN – BRONI ACADEMY 41-61

PARZIALI: 11-12; 23-26; 33-44

LECCO: Aondio 3, Chitelotti 2, Capaldo, Scola 5, Donghi, Colombo, Oddo 14, Nava 7, Benzoni 2, Rota, Ciceri, Mandonico 8. All.: Canali.