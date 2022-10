La gran prova difensiva del secondo tempo non basta per vincere

“Dobbiamo trovare nuovi equilibri e certezze” dichiara coach Canali

PIEVE FISSIGARA – Passo falso all’esordio in campionato per la Lecco Basket Women. Le blucelesti hanno perso di cinque punti sul campo del Basket Club Borgo San Giovanni.

Il primo quarto è in equilibrio fino al settimo minuto (11-10), ma le padrone di casa accendono il turbo e piazzano dodici punti consecutivi (23-10). Claudia Oddo prova a suonare la carica nella seconda frazione ma non basta per accorciare il divario (39-27).

Nella ripresa la formazione bluceleste sigilla la propria area e si rilancia sino ad arrivare a soli du punti di scarto. Un canestro da tre di Possali e due liberi di Maiocchi spengono le velleità lecchesi, sconfitte col punteggio di 62-57.

Inutile la grande prova di Oddo, 21 punti a segno.

“Abbiamo giocato due partite: un primo tempo con troppe fragilità difensive e un secondo tempo con una prova difensiva notevole, che ci ha permesso di recuperare dal -12 al -2. A quel punto abbiamo subito un canestro da tre che ci ha tagliato le gambe – dichiara coach Valentina Canali – portiamo a casa la consapevolezza che non vogliamo essere quelle del primo tempo e la certezza che possiamo essere quelle del secondo. Obiettivamente siamo senza Capaldo, Pozzi e Plebani, tre guardie fondamentali nei nostri equilibri. Sappiamo che dovremo soffrire e lo faremo mettendocela tutta; lavorando duramente troveremo nuovi equilibri e certezze”.

BASKET CLUB BORGO SAN GIOVANNI – LECCO BASKET WOMEN 62-57

PARZIALI: 23-10,39-27, 50-41

LECCO: Oddo 21, Mandonico 10, Scola 7, Scumace 5, Colombo 5, Davide 3, Galli 2, Nava 2, Ciceri 2, Chitelotti, Rota, Benzoni. All.: Canali.