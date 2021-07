Basket CGold. Davide Perego resta a Busnago

Seconda stagione per il lungo di Valgreghentino

“Ho accettato subito, mi piace il loro progetto”

VALGREGHENTINO – La Fortitudo Busnago, società che disputerà il campionato di Cgold, ha annunciato la riconferma del centro lecchese Davide Perego anche per la stagione 2020/21.

Perego (202 cm, 1996) ha mosso i primi passi nel minibasket dell’Oratorio Airuno, per poi concludere il suo percorso giovanile prima alla Gimar Lecco e poi nella prestigiosa “cantera” della Bluorobica Bergamo.

Dopo una stagione di Serie B a Lecco, sotto coach Massimo Meneguzzo, Perego ha proseguito la sua carriera tra serie Cgold e Csilver.

Nel 2019/20 ha vestito la canotta dell’Enginux Calolziocorte (Cgold) e l’anno successivo è passato a Busnago, sotto l’ex coach della NPO Alessandro Galli.

Nella stagione passata ha tenuto una media di sei punti e altrettanti rimbalzi, tirando col 55% dal campo.

“Sono molto contento di restare a Busnago per il secondo anno consecutivo. Mi sono trovato benissimo, anche a livello personale, con la società, lo staff tecnico e l’ambiente.

Ho accettato subito l’offerta di rinnovo della dirigenza, non prendendo in considerazione altre proposte, e sono pronto e carico in vista della prossima stagione.

Il progetto di Busnago mi piace molto perché dare continuità è, sotto tutti i punti di vista, segno di una società forte. Non vedo l’ora di ricominciare, magari con i tifosi al palazzo per darci una marcia in più” dichiara Perego.