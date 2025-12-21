Basket. Che successo per la festa di Natale del Minibasket Lecco!

Bambini e genitori si sono ritrovati per la tradizionale festa

Buffet, tombolata e doni per gli “Amici di Pedro”

LECCO – Bambini e genitori del Minibasket Lecco si sono ritrovati ieri per la tradizionale festa di Natale. L’evento è stato organizzato sabato 20 dicembre al “salottone” dell’oratorio di San Giovanni e ha accolto circa centocinquanta persone, tra piccoli giocatori e familiari.

La serata è stata inaugurata alle 18.30 con un buffet conviviale al quale hanno contribuito le stesse famiglie ed è proseguita con gli auguri del presidente Antonio Tallarita e alcuni giocatori della prima squadra che hanno fatto una gradita sorpresa ai tanti bambini presenti. La società ha poi donato ai giocatori un calendario realizzato appositamente per l’occasione, contenente tutte le squadre che compongono il Basket Lecco in questa stagione.

Dopo il regalo è arrivata l’immancabile tombolata, organizzata dai volenterosi genitori. Grande entusiasmo da parte dei bambini vincitori e qualche broncio per chi è uscito a mani vuote.

Da sottolineare il fine benefico della serata: i bambini hanno regalato alcuni giocattoli all’associazione “Amici d Pedro” e, coi soldi raccolti durante la serata, la società ha donato quasi mille euro.

“Sono molto soddisfatto di come è andata la festa – dichiara il dirigente Luca Spreafico – voglio ringraziare il presidente e i giocatori per la sorpresa, tutti i genitori che hanno messo a disposizione il loro tempo per donare una serata di gioia ai bambini e quelli che hanno partecipato, portando entusiasmo e allegria”.