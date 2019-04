L’allenatore canturino a parlato di gioco offensivo

Presente anche l’allenatore pavese Cesare Riva

LECCO– Molti allenatori della provincia lecchese hanno potuto assistere al clinic con coach Stefano “Pino” Sacripanti, allenatore canturino che da anni è tra i migliori in Italia nel suo ruolo, con esperienze anche nel giro della nazionale azzurra.

L’occasione per vedere all’opera coach Sacripanti è stato il clinic organizzato dalla FIP Lecco del presidente Fausto Degrada, lezione che valeva anche per i cosiddetti “punti PAO” che ogni allenatore deve fare obbligatoriamente.

In campo, in qualità di squadra dimostratrice, è scesa la U18 della Polisportiva Mandello di coach Federico “Chicco” Tocalli, formazione che sta ben figurando in campionato, composta da diversi giocatori che hanno già toccato il campo con la serie D di coach Marco Pozzi.

Il clinic è iniziato alle 9.30 e ad aprirlo è stato il coach pavese Cesare Riva. L’esperto allenatore ha parlato di contropiede e gioco in velocità, mostrando anche esercizi utili per qualsiasi categoria. Più tecnica la lezione di coach Sacripanti: si è parlato di pick&roll, di gioco offensivo a metà campo e l’allenatore canturino ha attinto a piene mani dai suoi vent’anni di esperienza ai massimi livelli, portando esempi pratici avvenuti durante la sua lunga carriera.

Il clinic si è concluso alle ore 12.30. Grande soddisfazione per i duecento allenatori presenti in palestra, che hanno potuto vedere da vicino il lavoro di due professionisti affermati.