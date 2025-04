Basket. Dan Peterson arriverà a Lecco il 24 aprile

L’incontro si svolgerà in Sala Ticozzi

Modererà Alberto Bellondi, ex presidente della FIP Lombardia

Giovedì 24 aprile arriverà a Lecco coach Dan Peterson, icona della pallacanestro italiana, ma non solo. L’occasione sarà il convegno sportivo dal titolo il “Valore del gruppo e lavoro di squadra: la motivazione e la comunicazione, chiavi per un team vincente”.

L’evento – organizzato dal Basket Lecco, col patrocinio del Comune di Lecco – si svolgerà a partire dalle 19 in Sala Ticozzi a Lecco e sarà moderato dall‘ex presidente della FIP Lombardia Alberto Bellondi. Ingresso libero, sino esaurimento posti.

Daniel Lowell “Dan” Peterson è stato un allenatore di pallacanestro americano. Iniziata la sua carriera nel lontano 1963, arriva in Italia dieci anni dopo, alla corte del cavalier Porelli, allora presidente della Virtus Bologna, con cui vinse uno scudetto e una coppa Italia.

Più celebre il periodo all’Olimpia Milano, alla guida delle famose “scarpette rosse”, dove conquistò 4 scudetti, due Coppe Italia, una Coppa Korac e una Coppa dei Campioni.

Dopo il “grande slam” del 1987 ha appeso la lavagnetta al chiodo – a parte un breve rientro nel 2011 – e iniziato una brillante carriera di commentatore sportivo sui canali privati, commentando principalmente la pallacanestro e il wrestling, sport che grazie a lui divenne popolarissimo in Italia alla fine degli anni ottanta. Famosissima anche la pubblicità del “Lipton ice tea”, entrata nella storia della televisione.

Nel corso degli anni ha collaborato anche come giornalista su riviste specializzate e quotidiani come “La Gazzetta dello sport”.