Basket DR1. Mandello, sconfitta casalinga contro Orsenigo

I comaschi vincono 59-64

Miglior marcatore Omar Longhi con 13 punti

MANDELLO DEL LARIO – Brutta sconfitta casalinga per la Tecnoadda Mandello. I ragazzi di coach Federico Tocalli perdono contro “Il gigante” Orsenigo col punteggio di 59-64.

La partenza di Mandello è letargica (2-10), ma comunque i lariani non lasciano scappar via i rivali comaschi, andando al riposo con un solo punto da recuperare ()33-34).

Nel secondo tempo la partita è proseguita punto a punto. Mandello riesce a mettere il naso avanti nell’ultimo quarto, con un paio di punti di margine. A un minuto e mezzo dalla fine del match Mandello ha due punti di vantaggio e un paio di triple per chiudere il match. Il duplice errore lascia in partita Orsenigo che sorpassa con un canestro da tre e chiude il match coi liberi sul fallo sistematico mandellese.

Unico lariano in doppia cifra Omar Longhi (13 punti)

“In casa non riusciamo a vincere – dichiara un deluso coach Tocalli – è un periodo no, non ci volevano due sconfitte consecutive. Dobbiamo assolutamente dare una sterzata a questa stagione perché così non va bene”.

TECNOADDA MANDELLO – IL GIGANTE ORSENIGO 59-64

PARZIALI: 16-19, 33-34.48-52

MANDELLO: Longhi 13, Ratti 9, De Gregorio 8, Melzi 8, Nasatti 6, Balatti 5, Albenga 3, Cazzaniga 3, Puglisi 2, Raimondo 2, De Paola n.e, Lafranconi n.e, All. Tocalli