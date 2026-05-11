Basket DR3. Avanzano Olginate e Galbiate, Aurora con le spalle al muro

NPO e Due.Vi. al secondo turno

L’Aurora perde in casa di Robbiate (81-71)

LECCO – Buone notizie per quanto riguarda i play-off di Serie DR3. La NO Olginate ha rifilato un’altra “rullata” alla Monticellese (37-69) conquistanto la venticinquesima vittoria di fila. La gara si è decisa in un terzo quarto finito 3-27 per gli ospiti.

Anche la Due.Vi. Galbiate di coach Bruno Cesana prosegue la sua corsa a scapito di Agrate. Il lecchesi vincono 59-71.

MERATE – Il primo derby di play-out se lo aggiudicano i Rhinos Robbiate, a scapito dell’Aurora San Francesco di coach Marco Brusadelli.

Robbiate si dimostra più intensa dei rivali lariani e con un aggressivo primo tempo va negli spogliatoi con quasi cinquanta punti a referto (49-37).

I padroni di casa volano via nel terzo quarto, sfiorando i venti punti di vantaggio. L’Aurora non si arrende e arriva a soli cinque punti di distacco, con meno di tre minuti da giocare, ma non oltre.

“Un partita per noi difficile, loro molto intensi, noi purtroppo non eravamo pronti – dichiara coach Brusadelli – nel terzo quarto la situazione è peggiorata e la rimonta dell’ultimo quarto non è andata a buon fine. Speriamo di recuperare un po’ di testa per gara 2, lavoreremo per pareggiare la serie”.

La seconda sfida si giocherà al Lavello di Calolziocorte, domenica 17 maggio.

RHINOS ROBBIATE – AURORA SAN FRANCESCO 81-71

PARZIALI: 24-22; 49-37; 63-57

LECCO: Consonni 23, Mataloni 11, Bassani 10, Pensotti 8, Ravasio 7, Galavresi 7,Paruzzi 4, Rossi 1, Castagna, Gianoli, Angeli R. Scala. All. Brusadelli M.