Basket DR3. Basket Lecco, nessun problema contro Osio Sotto

Lecchesi sempre in controllo (75-60)

Buona prova di Grazioli, autore di 18 punti

LECCO– Vittoria casalinga per un incerottato Basket Lecco contro Osio Sotto, fanalino di coda del girone. La formazione di coach Massimo Meneguzzo conferma l’ottimo momento di forma e resta nelle parti altissime della classifica.

Il Lecco inizia bene nel primo tempo e, dopo venti minuti di gioco, i blucelesti hanno quasi dieci punti di margine sugli avversari (37-28).

Nel terzo quarto la formazione di coach Meneguzzo dà un’altra spallata ai bergamaschi, allungando nell’ultima frazione fino al 75-60 finale.

Da segnalare la buona partita di Grazioli, autore di 18 punti. 14 e 8 rimbalzi per Luca Ferrari. Infortunio alla caviglia per il neo-arrivato Serigne Diagne.

“Una partita in cui siamo stati sempre avanti – dichiara l’allenatore monzese – loro non hanno comunque mai mollato e hanno fatto il possibile per metterci in difficoltà. Dovevamo vincere, non potevamo permetterci di perdere punti”

BASKET LECCO – BASKET OSIO SOTTO 75-60

PARZIALI: 20-13; 37-28; 59-45

LECCO: Radice 7, Castagna 8, Grazioli 18, Ferrari 14, Diagne 6, Mataloni 6, Zucchelli n.e, Puzovic 9, Gianola 4, Galavresi n.e, Torri 3, Peccati. All. Meneguzzo.