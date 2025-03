Basket DR3. Super Basket Lecco, espugnata Dalmine

Battuta la capolista in casa sua (58-72)

“La miglior prestazione dell’anno” dichiara coach Meneguzzo

DALMINE – Prestazione eccellente del Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo, capace di espugnare il campo del CRAL Dalmine – prima della classe! – al termine di una partita molto nervosa, con diversi giocatori e l’allenatore di casa espulsi dal campo.

Il Lecco è reduce dalla prova casalinga non positiva contro San Pellegrino, ma a Dalmine non sbaglia veramente quasi nulla. A partire dal primo quarto i lariani prendono il controllo del match (16-21) e non lo mollano fino alla fine della contesa.

A spaccare il due la partita è il terzo quarto, che i lecchesi si aggiudicano per 7-16, arrivando all’ultima frazione sopra di quindici punti (43-58), sostanzialmente la differenza con cui si concluderà il match (58-72).

“Questa penso sia la nostra miglior prestazione dell’anno – dichiara coach Meneguzzo – non mi aspettavo una prestazione simile dopo la brutta partita di settimana scorsa, speriamo di proseguire su questa strada”

CRAL DALMINE – BASKET LECCO 58-72

PARZIALI: 16-21; 36-42; 42-58

LECCO: Radice 8, Pennacchio, Rossi 8, Castagna 11, Grazioli 18, Ferrari 4, Diagne 9, Mataloni 3, Puzovic 3, Gianola 4, Torri 4, Peccati n.e. All. Meneguzzo.