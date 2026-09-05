Basket femminile 3vs3. N’Guessan d’argento ai Giochi del Mediterraneo

Azzurre sconfitte dalla Spagna (11-13)

Iberici campioni anche del torneo maschile

TARANTO – Si è conclusa con una medaglia d’argento la cavalcata della nazionale femminile di 3vs3 ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. In campo, con la maglia azzurra, l’ex giocatrice del Basket Costa Masnaga Nancy N’Guessan, insieme a Bernardi, Amatori e Ngamene.

L’ala lecchese ha giocato un ottimo torneo. La formazione italiana si è qualificata con due vittorie in altrettante partite nella prima fase. Nei quarti di finale vinti contro il Portogallo (16-12) N’Guessan è stata la migliore in campo, con 10 punti a referto.

In semifinale, contro la Francia, le azzurre hanno vinto di un punto (11-10) grazie a una grandissima difesa, ottenendo il diritto di poter giocare la finale contro la Spagna, campione in carica.

Nella partita valida per l’oro, le azzurre hanno perso 11-13. Gli iberici hanno battuto anche la squadra maschile azzurra, vincendo 20-18 all’over-time.