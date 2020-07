Basket femminile. Altro colpo per la Lecco Basket Woman, arriva Romanò

Il lungo arriva da Arcore

“Arrivo in una squadra competitiva e compatta”

LECCO – La Lecco Basket Women continua nella sua opera di costruzione della nuova squadra, accordandosi con Veronica Romanò, quinto colpo estivo di un mercato estremamente frizzante.

Il lungo classe 1986 ha iniziato a giocare nel Basket Mariano, città nella quale attualmente risiede. Le giovanili invece le ha svolte nella gloriosa Comense. Nel suo curriculum una promozione conquistata con Cucciago in Serie C e diverse annate tra serie B e serie C, compresa l’ultima ad Arcore.

“Ho scelto la Lecco Basket Women perché è una società che mi è sempre piaciuta, sin da quando l’ho affrontata con la maglia di Lissone. Ho visto una squadra competitiva, compatta. Lo scorso anno le ho seguite tramite le dirette Facebook. Della squadra attuale conosco bene Nava, Greppi e Capaldo, mie compagne ai tempi di Cantù e Valmadrera” ha dichiarato Romanò.

La giocatrice, specialista difensiva, si è posta come obiettivo “quello di lavorare e mettermi a disposizione del gruppo per riuscire a centrare la promozione in Serie C”.