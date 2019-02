Quarta sconfitta stagionale per le ragazze di coach Berri

Nava unica giocatrice in doppia cifra, con dodici punti a segno

CORBETTA – Inatteso passo falso della Lecco Basket Women contro il CBC Corbetta. A condannare le blucelesti sono state le bassissime percentuali al tiro.

La formazione di coach Daniele Berri si presenta con un roster decimato e senza Chiara Pozzi, in panchina per onor di firma ma appiedata da un problema al polpaccio. Il primo quarto è favorevole a Corbetta (13-9) e anche nel secondo sembra che la squadra di casa possa controllare agevolmente il match. Una reazione d’orgoglio delle lecchesi – nove punti consecutivi! – però rilancia la Lecco Basket Women e manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 19-19.

Nella ripresa coach Berri prova a limitare Corbetta con la difesa a zona, ma il problema delle sue giocatrici è nella metà campo offensiva. Con solo tre punti segnati in oltre un quarto e mezzo la formazione bluceleste sprofonda sino al meno undici (33-22) e non basterà un parziale di otto punti consecutivi per rimettere in piedi il match, vinto dal CBC Corbetta col punteggio di 34-30.

Giovedì prossimo le lecchesi torneranno in campo a Seregno, facendo visita al fanalino di coda San Rocco.

CBC CORBETTA – LECCO BASKET WOMEN 34-30

PARZIALI: 13-9, 19-19, 29-22, 34-30.

CORBETTA: Colombo G. 2, Baraterio, Carrettoni 6, Cattaneo, Venturella 10, Terraneo 2, Repossi 2, Gardini 5, El Assali 3. Colombo M. 4. All. Nozza.

LECCO: Binda, 4, De Caro 7, Frisco, Galli, Nava 12, Paglia, Pozzi n.e, Rusconi G. 3, Ricci 4, Rusconi M., Magni, Scumace. All. Berri.