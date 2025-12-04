Basket femminile. C’è anche Colognesi nel “Green team” italiano

La lecchese selezionata da coach Capobianco

Dal 15 al 17 dicembre lo stage al Centro di Preparazione Olimpica di Roma

LECCO – Bella notizia per la giocatrice di pallacanestro lecchese Silvia Colognesi. La giovane ala/centro della Logiman Broni è stata convocata da coach Andrea Capobianco tra le atlete che faranno parte del progetto “Green team”, volto alla scoperta dei nuovi talenti della pallacanestro femminile, in ottica nazionale. Insieme a Colognesi ci sono altre giocatrici ex Costa Masnaga come Martina Spinelli e Vittoria Allievi, oltre alla “panterina” Nancy N’Guessan.

Il gruppo azzurro – composto da 24 giocatrici – si ritroverà a Roma dal 15 al 17 dicembre per uno stage collegiale nel Centro di Preparazione Olimpica. L’allenatore sarà il CT della nazionale femminile Capobianco.

Colognesi è alla sua prima stagione da protagonista in Serie A1 ed è parte fissa del quintetto della formazione pavese. Nelle prime otto partite stagionali la lecchese è la seconda atleta per minutaggio, viaggiando con una media di oltre sette punti e di quasi sei rimbalzi a partita.