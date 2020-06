Basket femminile. Claudia Oddo alla Lecco Basket Women

La ventottenne lascia Valmadrera

“Sono ambiziosa, vorrei un campionato di vertice”

LECCO – Primo colpo di mercato per la Lecco Basket Women. La società del presidente Benzoni si è accordata con la guardia/ala Claudia Oddo. La giocatrice pescatese lascia così Valmadrera per approdare nella società bluceleste.

Oddo ha iniziato col minibasket al Centro Basket Pescate, passando poi alla Starlight Valmadrera – terzo posto nazionale nel 2006 – e chiudendo col Basket Costa. Dopo un campionato senior a Mariano in Serie B, Claudia interrompe con la pallacanestro giocata per otto stagioni. Negli ultimi tre campionati ha vestito la maglia della Starlight Valmadrera in Serie C.

Oltre al basket giocato, Claudia da anni è istruttrice minibasket e allenatrice nel Centro Basket Pescate.

“Ho scelto la Lecco Basket Women per il progetto che mi è stato proposto e la voglia di puntare sul gruppo per raggiungere gli obiettivi. Credo che la forza di una squadra si misuri anche dalla capacità di costruire un gruppo solido. Conosco tante giocatrici che fanno parte dell’organico attuale, qualcuna ha giocato con me nelle giovanili o in campionati senior e sono felice di ritrovarle.”

La stessa Oddo ha poi fissato gli obiettivi per la stagione entrante. “A livello individuale, lavorare duro e dare il maggio apporto possibile, sia tecnicamente che umanamente. Di squadra, sono ambiziosa, quindi vorrei disputare un campionato che ci permetta di restare nei primi quattro posti della classifica, con la possibilità di ambire alla Serie C.”