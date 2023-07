Basket femminile. Coach Canali presenta la nuova stagione

Gli obiettivi e le speranze di coach Valentina Canali

“Nessun obiettivo di classifica, lavoreremo duro e vedremo dove arriveremo: giocheremo una motion offense, voglio una squadra dinamica”

LECCO – La Lecco Basket Women che si presenterà al via della prossima stagione sarà una formazione estremamente rinnovata, con diverse giocatrici nuove che sono arrivate a rinforzare l’organico di coach Valentina Canali. Proprio l’allenatrice casatese si dichiara estremamente soddisfatta dell’organico e fiduciosa di fare bene, dopo una stagione in chiaroscuro.

“Le mie impressioni sono estremamente positive – dichiara – abbiamo inserito le giocatrici che volevamo, centrando tutti gli obiettivi e puntellando i ruoli da rinforzare. Più di tutto, però sono convinta che abbiamo trovato le persone giuste, che hanno capito lo spirito che vogliamo in squadra e che possono incarnare perfettamente ciò che perseguiamo”.

La nuova squadra è stata sperimentata al torneo di Fino Mornasco, dove si è visto un gruppo giovane, frizzante, col nucleo storico della squadra che si è subito messo a disposizione delle nuove arrivate.

La squadra ha inserito cinque nuove giocatrici: il centro Bassani, la guardia/ala Capellini, l’esterno Galli e i playmaker Fumagalli e Ratti. A loro si aggiungeranno le confermate della scorsa stagione: Aondio, Chitelotti, Ciceri, Davide, Donghi, Fumeo, Rota e Scola, oltre a Capaldo e al capitano Claudia Oddo.

Per quanto riguarda il gioco che le lecchesi metteranno in campo a partire dal prossimo campionato, l’allenatrice dichiara un “cambio di pelle” rispetto alla scorsa stagione. “Andremo a giocare principalmente con una motion offense in continuità, cercando di spingere il gioco in transizione rapida. L’idea che vogliamo perseguire è che ci sia sempre grande dinamismo, attitudine offensiva e iniziativa con e senza palla da parte di tutte le giocatrici in campo. Abbiamo tante ragazze con ottime qualità nell’uno contro uno, vogliamo sfruttarle al massimo, lavorare su principi, situazioni e letture, anzichè su schemi rigidi. Non ci aspettiamo risultati immediati, ma nel medio/lungo periodo”.

Anche a livello difensivo le cose cambieranno. “Sul fronte difensivo proveremo a trasformarci un pò. Potremo cercare di essere molto più aggressive e condizionanti. Vorrò una squadra che si faccia riconoscere per quanto intensamente difende”.

Per concludere, gli obiettivi stagionali. “Il mio obiettivo è quello di divertirci ogni volta che si viene in palestra, lavorare bene sempre con il sorriso. Non ci poniamo obiettivi di piazzamento. Lavoreremo duro e vedremo dove arriveremo. Importante è stare bene e il resto viene da sè. Non vedo l’ora di arrivare al 29 agosto per tornare in palestra e lavorare con queste ragazze. Sarà una bella stagione e spero che ci seguirete”.