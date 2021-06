Basket femminile. Colognesi lascia Carugate e va a La Spezia

Cambio di casacca per la giocatrice lecchese

“Mi aspetto una crescita sia tecnica che personale”

LECCO – Importante novità per la pallacanestro femminile lariana: la lecchese Silvia Colognesi il prossimo anno giocherà con la Cestistica La Spezia. Il prodotto del vivaio del Basket Costa Masnaga – che aveva mosso i primi passi alla Gimar Lecco – è il primo acquisto della formazione ligure.

Colognesi è un’ala pivot di 180 cm, nata nel 2002. Dopo una strepitosa carriera a livello giovanile col Basket Costa – con diversi “scudettini” conquistati e anche il secondo posto nazionale alle finali 3vs3 – la lecchese ha vestito con successo la maglia di Carugate nella scorsa stagione, chiudendo il campionato con 9.7 punti e 7.7 rimbalzi a partita.

Sempre a livello giovanile, ha disputato diverse manifestazioni con la maglia azzurra, conquistando anche la medaglia d’oro agli Europei U26 in Lituania nel 2018.

Intervistata sul sito della società spezzina, Colognesi si è subito dimostrata entusiasta della nuova avventura e del progetto tecnico che i dirigenti le hanno proposto, ben conscia che potrebbe non essere tutto rose e fiori. “Essendo la mia prima esperienza fuori casa mi aspetto una crescita sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto mio personale. So che inizialmente potrebbe rivelarsi più complicato, ma comunque sono pronta per questa sfida”