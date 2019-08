Basket femminile. Due acquisti per la Lecco Basket Women

Federica Greppi rinforzerà il reparto esterni.

Persa anche la giovanissima Claudia Pozzi.

LECCO – La Lecco Basket Women mette a segno due colpi di mercato, aggiungendo al roster l’esperta Federica Greppi e la giovanissima Claudia Pozzi.

Greppi è un play-guardia del 1990 che, dopo aver iniziato a giocare a Usmate, ha calcato anche i campi di serie B con la Starlight Valmadrera.

“ Sono un playmaker, mi piace costruire il gioco, mettere in ritmo le compagne e scoprire una linea di passaggio dove in apparenza non c’è. Se poi devo prendermi dei tiri, anche pesanti, non mi tiro indietro – dichiara la giocatrice -.penso di poter dare un contributo in termini di esperienza e capacità tecniche. Ringrazio la dirigenza che mi ha fatto sentire apprezzata sin dall’inizio.”

Assieme a lei la società del presidente Benzoni ha scommesso sulla giovanissima classe 2001 Claudia Pozzi, sorella di Chiara, già nel roster della Lecco Basket Women. L’atleta, che ha iniziato a giocare presso la Polisportiva 2001 ed è passata anche da Costa Masnaga, era ferma da un triennio, facendo scelte sportive differenti.

La stagione inizierà il 3 settembre ad Annone Brianza, sempre sotto la guida tecnica di coach Daniele Berri.