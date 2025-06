Basket femminile. Esordio in nazionale per Eleonora Villa

In campo nella vittoria sulla Grecia (65-52)

“Personalità in attacco e difesa” dichiara coach Capobianco

COSTA MASNAGA – Dopo la doccia fredda dell’infortunio a Matilde, una buona notizia arriva a casa Villa: la sorella gemella Eleonora ha fatto il suo esordio nella nazionale senior femminile, avvenuto nella vittoria delle azzurre sulla Grecia del 31 maggio scorso. La squadra di coach Capobianco ha vinto col punteggio di 65-52. Per lei cinque tiri, ma nessun canestro.

L’allenatore campano ha speso parole d’elogio per il prodotto delle giovanili del Basket Costa Masnaga. “Sono felice per l’esordio di Eleonora Villa, anche se non ha segnato mi è piaciuta la sua personalità in attacco e in difesa”.

La nazionale azzurra ha poi perso domenica 1 giugno in contro la Spagna (42-57), ma Villa non ha avuto spazio.

Eleonora Villa è nata nel dicembre del 2004. Insieme alla sorella Matilde – attualmente infortunata a un ginocchio – ha effettuato tutto il percorso giovanile nel Basket Costa Masnaga, sino all’esordio in Serie A. Concluso il liceo, a 19 anni ha deciso di accettare la borsa di studio della Washington State University e giocare nel campionato NCAA.

La prossima sarà la sua terza stagione negli USA con le Cougars. L’ultima l’ha chiusa come migliore marcatrice a 13.6 punti a partita, con il 44% al tiro e il 32% da oltre l’arco dei tre punti.