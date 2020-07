Basket femminile. Francesca Capaldo alla Lecco Basket Women

Francesca Capaldo è una nuova giocatrice della Lecco Basket Women.

Proviene dalla Starlight Valmadrera.

LECCO – Secondo “acquisto” per la Lecco Basket Women proveniente dalla Starlight Valmadrera. La società bluceleste, dopo essersi accordata con la pescatese Claudia Oddo, ha raggiunto un’intesa anche con la brianzola Francesca Capaldo.

La ventiquattrenne nativa di Barzanò ha iniziato a giocare a pallacanestro nel Basket Costa Masnaga, società dove ha effettuato tutto il percorso giovanile, arrivando a fare parte del roster dell’allora serie A3. Dopo una promozione in Serie B conquistata con Mariano, l’approdo alla Starlight Valmadrera, col doppio incarico di giocatrice e istruttrice minibasket.

“Ho accettato di venire a giocare per la Lecco Basket Women per via del progetto e della volontà di puntare su un gruppo coeso, di cui conosco già alcune giocatrici – dichiara Francesca – mi metterò a disposizione della squadra. Sono sicura che abbiamo tutte le carte in regola per disputare un buon campionato, il mio obiettivo è quello di centrale la promozione in Serie C. “