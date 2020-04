Basket femminile. Il presidente Benzoni tira le somme della stagione

Annata soddisfacente

Al via anche nel prossimo campionato

LECCO – Da ormai un paio di settimane la pallacanestro regionale ha tirato i remi in barca, annullando tutto quello che è successo in questa strana stagione sportiva.

Tra le squadre che hanno dovuto chiudere prima del traguardo ci sono anche le lecchesi della Lecco Basket Women, che viaggiavano nei piani alti del campionato di Promozione femminile lombarda. Ecco il commento del presidente Benzoni sulla situazione attuale e sul campionato delle sue giocatrici.

“In un periodo come quello che stiamo vivendo lo sport si è dovuto fermare e rimanere dentro di noi, sotto forma di passione. Stiamo trascorrendo questo momento avendo molto tempo per pensare e, la passione per lo sport, aiuta a passare e le giornate, riguardando foto, video, ripensando alle tante esperienze vissute da ognuno di noi, magari facendo una telefonata ad un compagno, un video-aperitivo con la squadra su WhatsApp o pubblicando ricordi sui Social Network”

Per quanto riguarda i risultati, il presidente è soddisfatto. “Il campionato stava andando bene, seppur con qualche passo falso che ci può stare, considerato che la squadra è stata molto rinnovata. In ogni caso eravamo comunque in lotta per la Serie C, un motivo di orgoglio per una società piccola come la nostra.”

Parlando del futuro, è arrivato l’annuncio che le blucelesti saranno al via anche nella prossima stagione. Confermato l’arrivo di una nuova giocatrice e, in conclusione di intervista, il saluto è stato affidato alll’ormai classico “restiamo tutti a casa e pensiamo a sconfiggere questo tremendo virus”.