Basket femminile. Inizio sfortunato per la Lecco Basket Women

Sconfitta sul campo di Binzago.

Inutili i quattordici punti di Francesca Frisco.

CESANO MADERNO – Inizia con una sconfitta il terzo campionato assoluto per la Lecco Basket Women. La società lecchese ha perso in volata contro la Polisportiva Binzago.

Coach Berri può contare su un roster ampiamente rinnovato e all’inizio della gara Binzago ne approfita. Coach Daniele Berri si rifugia nella difesa a zona e i frutti sono positivi, visto che le lecchesi chiudono sopra di quattro punti (14-18).

Il secondo quarto è fatto di parziali e contro parziali, ma un’incisiva Francesca Frisco guida la Lecco Basket Women fino al massimo vantaggio (24-32).

Purtroppo per i tifosi lecchesi, il secondo tempo inizia con un tremendo break di 13-2 per Binzago. Le brianzole prendono il comando della partita e non lo lasciano più, vincendo al fotofinish col punteggio di 56-52.

Domenica prossima la formazione bluceleste esordirà in casa contro il San Rocco Seregno. Appuntamento alle ore 18.00 presso il Palazzetto del Centro Sportivo al Bione.

POL. BINZAGO – LECCO BASKET WOMEN 56-52

PARZIALI: 14-18, 24-32, 41-40

BINZAGO: Donagemma 3, Frontini 7, Tagliabue 2, Mornata 1, Brugnetti, Regondi 6, Zana 11, Giglia, Canovi 13, Nasraoui 11, Siviero 2, Brioschi. All. Tognacca

LECCO: Rusconi C. 2, Pozzi Ch. 7, Frisco 14, Cocchia 1,Pozzi Cl., Rusconi G. 4, Coly, Nava 9, Benzoni 6, Rusconi M. 3, Binda 6. All. Berri.