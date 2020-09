Basket femminile. La Lecco Basket Women riparte ad Annone Brianza

Primo allenamento della stagione

Alla guida il nuovo coach Valentina Canali

ANNONE – Prima serata “di lavoro” per le ragazze della Lecco Basket Women. La giocatrici della società del presidente Benzoni si sono radunate ieri sul campo di Annone Brianza, “casa” delle blucelesti per la prossima stagione sportiva.

Agli ordini del nuovo allenatore Valentina Canali ci sono diverse giocatrici nuove, che integreranno un gruppo che, lo scorso anno, stava combattendo per conquistare i Play Off. A rafforzare il roster sono arrivate Claudia Oddo, Francesca Capaldo, alessandro Rota, Veronica Romanò e Susanna Davide.

Le lecchesi parteciperanno al campionato di Promozione femminile e sono in attesa di comunicazioni dalla Federazione per quanto riguarda la data di inizio stagione.

Presente in palestra lo stesso presidente Benzoni, amareggiato per il rifiuto di poter giocare le gare casalinghe presso il Centro Sportivo del Bione. “Pur rimanendo il grande il rammarico per non poter vivere questa stagione nella nostra città, siamo compatti e determinati per portare avanti il nostro progetto, convinti di avere un gruppo competitivo che può fare un ottimo campionato, con la consapevolezza che la nostra passione per lo sport ci aiuterà a superare tutte le difficoltà dovute al COVID-19 ed all’assenza totale di supporto da parte delle istituzioni”.