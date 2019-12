Basket femminile. La Lecco Basket Women espugna Carnate

Vittoria con brivido

Gran partita di Chiara Pozzi (18 punti)

CARNATE – Importante vittoria esterna per la Lecco Basket Women sul campo di Carnate. Le lecchesi ottengono due punti preziosi alla fine di una partita molto tirata (60-64).

L’inizio di gara delle lecchesi è assolutamente spettacolare. Con un gioco veloce e una difesa attenta la Lecco Basket Woman chiude il primo quarto sul punteggio di 9-24. Le lecchesi arrivano a sfiorare la doppia cifra di vantaggio e poi si spengono, concedendo a Carnate di rientrare fino al 27-35 di fine primo tempo.

Nel terzo periodo Chiara Pozzi – 18 punti alla sirena finale! – prova a trascinare le sue compagne, ma il suo quarto fallo complica non poco la situazione per coach Daniele Berri. Carnate si lancia in una furiosa rimonta che, dopo la tripla di Altissimo, la porta a un solo possesso di distanza (57-59). Le milanesi approfittano di un tecnico alla panchina lecchese per pareggiare, ma i canestri di Pozzi e Martina Rusconi sigillano il match in favore delle lecchesi.

La Lecco Basket Women tornerà il campo martedì 10 dicembre 2019 contro le Waves Basket. Appuntamento sul campo di Annone Brianza, con inizio alle 21.15

BASKET CARNATE – LECCO BASKET WOMEN 60-64

PARZIALI: 9-24, 27-35, 44-53

LECCO: C. Rusconi, Pozzi 18, Frisco 14, Cocchia, G. Rusconi, Magni 5, Nava 8, Greppi 15, Benzoni, M.Rusconi 4, Binda. All.: Berri.