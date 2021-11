Basket femminile. La Lecco Basket Women ferma l’imbattuta Rezzato

Gara condotta fin dall’inizio dalle ragazze di coach Canali

Quindici punti per Mandonico, miglior marcatrice del match

ANNONE BRIANZA – Vittoria prestigiosa per la Lecco Basket Women. Le ragazze di coach Valentina Canali hanno difeso il campo di Annone Brianza dall’assalto del Basket più Rezzato, costringendo le bresciane alla prima sconfitta stagionale.

Il Lecco inizia con un ottimo primo quarto e, dopo il “missile” da metà campo d Gloria Nava sulla sirena, guadagna la doppia cifra di vantaggio (23-11). Nel secondo quarto la situazione non cambia, le blucelesti restano in controllo della partita e vanno al riposo con un buon margine (39-25).

Nella ripresa Rezzato non riesce a imbastire una vera e propria reazione, così le lecchesi possono portare a casa un prezioso foglietto rosa col punteggio di 70-58.

Tre blucelesti in doppia cifra, guidate dai 15 punti di Mandonico.

Soddisfatta l’allenatrice Valentina Canali. “Abbiamo strappato due punti importantissimi contro una squadra di altissimo livello, aggredendo la partita con la giusta determinazione e motivazione e mostrando in alcuni momenti una bella pallacanestro. Anche in difesa siamo state solide registrando in fretta la difficoltà nel contenere il loro contropiede. Bene anche il lavoro a difesa schierata. L’unica pecca che devo segnalare alcuni passaggi a vuoto e delle pause difensive che dovremo limitare. Su queste disattenzioni abbiamo preso dei tiri aperti che ci hanno creato diversi problemi. Alla fine non possiamo che essere contenti di questo successo e di quanto abbiamo espresso sul campo”.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET PIÙ REZZATO

PARZIALI: 23-11, 39-25, 51-43

LECCO: Capaldo 11, Pozzi 8, Romanò 3, Davide 9, Magni, Nava 11, Greppi 6, Benzoni 3, Rota, Galli 4, Mandonico 15. All.: Canali – Fornaro.