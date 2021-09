Basket femminile. La Lecco Basket Women promossa in Serie C

La società del presidente Benzoni al primo anno nella categoria

“L’obiettivo è restare in Serie C” dichiara coach Canali

LECCO – Ottima notizia per giocatrici e dirigenti della Lecco Basket Women: la FIP – Federazione Italiana Pallacanestro ha accolto la richiesta della società e le lecchesi giocheranno il campionato di Serie C nella stagione 2021/22.

Entusiasta il presidente Paolo Benzoni. “In questi quattro anni abbiamo dato tutto per far crescere la società, pur con le difficoltà dovute alla pandemia, siamo riusciti a continuare a costruire, con tanta passione e sacrifici. Sinceramente quando siamo partiti il traguardo Serie C era considerato un miraggio, oggi è diventato realtà e siamo orgogliosi di essere l’unica squadra di basket senior della città di Lecco, che milita in un campionato FIP”.

“Purtroppo, anche quest’anno, non ci sono stati assegnati spazi al palazzetto del Bione per svolgere sia gli allenamenti che la partita, siamo molto rammaricati nel vedere che la nostra realtà, a tinte blucelesti, debba andare, ancora una volta, ad Annone Brianza – prosegue il massimo dirigente – Diciamo che abbiamo creduto di più all’ammissione in Serie C che ad avere spazi al Bione”.

Molto carica l’allenatrice Valentina Canali. “Posso dire di essere estremamente soddisfatta per questo “obiettivo” centrato. Ci credevamo molto, abbiamo lavorato su più fronti con la società, e un grazie va al presidente Benzoni, per farci trovare pronti a questa eventualità e sarà ancora più entusiasmante ripartire dopo lo stop prolungato in una categoria più competitiva. L’obiettivo da centrare è quello restare in serie C e ovviamente quello di cementare una squadra che condivida valori e attitudine e possa portare avanti un progetto più ampi. In palestra stiamo lavorando bene, anche se solo con due allenamenti, e abbiamo in calendario una serie di test per arrivare il più pronte possibile all’esordio. Se saremo brave a lavorare con coesione e unità di intenti, chissà che non si riesca a centrare un posto utile per le fasi successive al girone”

L’esordio per le lecchesi nella nuova categoria avverrà la seconda settimana di ottobre. Le lecchesi disputeranno anche la Coppa Lombardia.