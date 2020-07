Basket femminile. La Lecco Basket Women si affida a coach Canali

Al rientro dopo un anno di maternità

“Voglio creare un gruppo coeso e motivato”

LECCO – La Lecco Basket Women riparte da un nuovo allenatore. La società bluceleste ha scelto coach Valentina Canali per sostituire coach Daniele Berri, che chiude così la sua esperienza triennale sul Lario.

Canali ha un lungo passato da giocatrice, senza particolari picchi sportivi. Già dalla fine del liceo inizia la formazione per diventare allenatore. Le prime quattro stagioni in panchina iniziano nel settore maschile, comprese le esperienze al Trofeo Bulgheroni e al Trofeo delle Province.

La prima vera chiamata importante arriva nella gloriosa Geas Sesto San Giovanni, dove passa cinque stagioni, ottenendo qualificazioni alle finali nazionali e avendo l’onore di allenare diverse “azzurrine”. Da lì il passaggio alla Starlight Valmadrera – giovanili e assistente in Serie B – e poi a Giussano, prima di fermarsi per la nascita di Cecilia.

“Ero già stata contattata dalla società per un progetto sul settore giovanile, ma dovetti rinunciare per la gravidanza. A giugno mi hanno contattato per affidarmi la prima squadra, convincendomi con entusiasmo e fiducia. Conosco solo alcune giocatrici, ma so che la società sta cercando di allestire un gruppo ambizioso. Io porterò etica del lavoro, professionalità e tutte le competenze maturate nel mio percorso” dichiara l’allenatrice.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, Canali si propone di “far migliorare le giocatrici, creare un gruppo coeso e motivato e, ovviamente, vincere il più possibile.”