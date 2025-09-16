Basket femminile. La Lecco Basket Women vince il trofeo di Busto Arsizio

Semifinale dura, nessun problema in finale

“Contenta dell’atteggiamento, brave le mie ragazze” dichiara coach Canali

BUSTO ARSIZIO –Una semifinale sudata e una finale “in carrozza” hanno permesso alla Lecco Basket Women di aggiudicarsi lo scorso fine settimana il “Memorial Francesca 8° torneo Erregomma” di Busto Arsizio.

La sfida di semifinale le blucelesti l’hanno giocata contro l’Ardor Bollate. Partita tignosa, le ragazze di coach Valentina Canali sono apparse piuttosto contratte e senza la cattiveria giusta per staccare definitivamente le avversarie, battute col punteggio di 69-60 dopo essere state sempre in testa.

Discorso diverso per la finale, giocata contro le padrone di casa della Pro Patria. La differenza tra le due formazioni è apparsa lampante fin dal primo tempo (31-11) e coach Canali ha potuto dare ampio spazio a tutte le ragazze del roster, vincendo comunque con trenta punti di scarto (68-38).

“Sono contenta dell’atteggiamento, rispetto alla semifinale siamo state un’altra squadra. Abbiamo cercato di difendere con energia e di collaborare con più applicazione in attacco – dichiara coach Canali – gli errori ci sono stati, così come alcuni passaggi a vuoto, soprattutto nel terzo quarto, ma questo ci sta ed è in linea con il momento della preparazione, però volevamo un approccio differente da quello di ieri e così è stato, quindi dico brave alle ragazze”.