Vittoria esterna contro l’ultima della classe.

Partita già chiusa alla fine del primo tempo.

SEREGNO – Vittoria senza problemi per la Lecco Basket Women contro il fanalino di coda Basket San Rocco Seregno. Le lecchesi trionfano col punteggio di 39-60.

Per quasi tutto il primo quarto la partita resta in sostanziale equilibrio, con San Rocco in vantaggio al settimo minuto (8-7). Da quel momento in poi la Lecco Basket Women prende il controllo dell’incontro grazie alla maggiore intensità di gioco, chiudendo il primo tempo con un ampia doppia cifra di vantaggio (21-36).

Nella ripresa le blucelesti arrivano a doppiare le avversarie (21-42), spezzando sul nascere ogni ipotesi di rimonta per la squadra di casa.

Buona partita per Chiara Pozzi, unica lecchese in doppia cifra (10 punti).

La Lecco Basket Women tornerà in campo domenica 10 marzo a Cesana Brianza, avversario di serata il Waves Basket.

BASKET SAN ROCCO SEREGNO – LECCO BASKET WOMEN 39-60

PARZIALI:10-14, 21-36, 26-44, 39-60

SEREGNO:Ceppi 3, Maranesi, Vergazzini 4, Maggioni 2, Bernardini 1, Pugliano, S. Santambrogio 14, Fossati 5, Fabio 2, Faggion, R. Santambrogio 8. All.:Poli.

LECCO:Pozzi 10, Buizza 6, Frisco 6, Nava 5, Ranieri 8, Scumace 4, De Caro 5, Binda, Galli 4, Magni 4, Paglia 8. All.:Berri.