Basket femminile. Lecco Basket Women ko con la Di.Po.

Vimercate espugna il Bione

Brava Greppi, sedici punti a segno

LECCO– Niente da fare per la Lecco Basket Women contro la Di.Po. Vimercate. Le lecchesi iniziato male il march e non riescono mai a prendere le brianzole.

Il primo quarto è sostanzialmente un assolo della Di.Po, che tiene la squadra bluceleste senza punti per oltre sei minuti e si ritrova con quindici punti di vantaggio (4-19). Nella seconda frazione la Lecco Basket Women prova a reagire partendo dalla solidità difensiva – solo sei punti concessi alle ospiti – ma in attacco fa troppo poco per pensare di recuperare il match (13-25).

Nella ripresa Vimercate chiude il match in meno di quattro minuti (15-35), anche se le blucelesti riusciranno per un paio di volte ad arrivare a una decina di punti di scarto. Uno scatto d’orgoglio sul finale porterà la Lecco Basket Women a limitare i danni, perdendo col punteggio di 46-52.

Sabato prossimo, ore 19.30, la formazione di coach Daniele Berri sarà impegnata sul campo dell’imbattuta Lissone.

LECCO BASKET WOMEN – DI.PO. VIMERCATE 46-52

PARZIALI: 4-19, 13-25, 27-43

LECCO: C. Rusconi, Pozzi 4, Frisco 7, Cocchia 4, G. Rusconi 8, Sanchez, Magni, Nava 2, Greppi 16, Benzoni 1, M.Rusconi 4, Binda. All.: Berri.