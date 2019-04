Gran secondo tempo per la formazione di Coach Berri

Tre giocatrici in doppia cifra

LECCO – La Lecco Basket Women conferma il suo primo posto in classifica battendo sul campo di casa il Basket Femminile Milano col punteggio di 52-35.

L’inizio di gara è tutto per la formazione bluceleste, che scappa via sul punteggio di 12-5 a metà primo quarto e chiude in gas col oltre dieci punti di margine. Nella seconda frazione però la squadra meneghina non si lascia staccare e rientra a piccoli passi.

La ripresa inizia sul punteggio di 27-23 per la squadra di casa. Milano segna i primi due canestri e impatta la gara, ma sarà l’ultimo guizzo. La Lecco Basket Women chiude il quarto con un parziale di nove punti consecutivi (36-27) e dilaga nell’ultima frazione, vincendo col punteggio di 46-31.

Tre giocatrici in doppia cifra, con Binda miglior marcatrice a quota 12.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET FEMMINILE MILANO 52-35

PARZIALI: 17-6, 27-23, 36-27

LECCO: Faye 2, Buizza 2, Pozzi 7, Frisco 10, Ranieri 11, Paglia, Sanchez, Magni, Nava 8, Binda 12. All.:Berri

MILANO:Demontis 6, Crova 12, Lombardi 2, Peverelli 9, Greco 2, Della Torre 6, Steffenoni. All.: Lipari