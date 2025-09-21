Basket femminile. Lecco Basket Women ha un nuovo sponsor

Accordo con la D’Avino Consulting

“Alleanza strategica per costruire qualcosa di solido e duraturo”

LECCO –La Lecco Basket Women ha un nuovo main sponsor per la stagione 2025/26. La società del presidente Paolo Benzoni si è infatti accordata con la D’Avino Consulting, società lecchese che si occupa di supportare le aziende a 360°, dalla gestione amministrativa allo sviluppo di campagne aziendali, consulenze e logistica.

“Lo sport è sinonimo di salvezza, questo è il concetto dal quale nasce la scelta di sponsorizzare lo sport giovanile – sostiene il signor D’Avino – guardandomi indietro e osservando i giovani, oggi è sempre più chiaro che creare un gruppo coeso risulta poi essere una salvezza in questa società sempre più allo sbaraglio e per lo più senza molti valori. La squadra del Lecco Basket Women è secondo me l’esempio perfetto di ciò che voglio dire, un gruppo non solo nel basket, un gruppo di fiducia, crescita e sano divertimento. Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di scegliere questa squadra e di creare insieme un progetto che nel tempo potrà portare a nuovi obiettivi e nuovi risultati”

Giustamente soddisfatto il presidente Benzoni. “Un ringraziamento sincero va a D’Avino Consulting per aver creduto in noi e nel nostro percorso. Questa collaborazione nasce dalla condivisione di valori comuni – passione, impegno e visione – e rappresenta un segnale concreto di sostegno alla crescita dello sport femminile sul nostro territorio ed un passo significativo per il presente e per il futuro della nostra società. Grazie al supporto di D’Avino Consulting, potremo consolidare il nostro progetto sportivo e affrontare con ambizione una nuova fase di crescita. Il contributo del nostro nuovo sponsor ci consentirà di offrire sempre maggiori opportunità alle atlete che scelgono di indossare con orgoglio la maglia bluceleste della Lecco Basket Women”.

Il massimo dirigente bluceleste chiarisce poi quali siano gli obiettivi della partnership. “Un’alleanza strategica che dimostra che, quando impresa e sport condividono obiettivi e valori, si può costruire qualcosa di solido e duraturo. Non si tratta solo di un sostegno economico, ma di una condivisione di visione: credere nel talento, nel lavoro di squadra, e nel valore dello sport come strumento educativo e sociale. Insieme guardiamo al futuro con entusiasmo e determinazione”.