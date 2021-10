Basket femminile. Lecco Basket Women sconfitta a Cremona

Ultimo quarto fatale alle lecchesi, che subiscono la fisicità delle avversarie

Doppia cifra per Capaldo e Mandonico

CREMONA – Resiste per tre quarti la Lecco Basket Woman di coach Valentina Canali contro la Cremonese Basket. Le blucelesti subiscono così la loro prima sconfitta stagionale.

L’inizio di gara vede un Lecco pimpante (2-7), ma è solo un fuoco di paglia, visto che Cremona ricuce già alla fine del primo quarto (15-17) e sorpassa nel secondo, andando al riposo con un punto di vantaggio (28-27).

Nella ripresa un canestro da tre punti di Rota fa ben sperare coach Canali, ma lo strapotere fisico delle cremonesi non è arginabile dalla squadra lariana: le lecchesi provano anche la zona, ma Cemona domina a rimbalzo offensivo. Il parziale di 10-1 nel finale di gara spegne le residue speranze delle ospiti, che vengono sconfitte col punteggio di 59-52.

Due blucelesti in doppia cifra: Francesca Capaldo con 12 punti e Stefania Mandonico con 11.

“La partita è stata combattuta sul filo dell’equilibrio per 30′, poi abbiamo avuto un calo nell’ultima frazione che è stato fatale. Purtroppo eravamo in difficoltà nel reparto lunghe, con diverse assenze, e abbiamo faticato a contenere Bona, il terminale di riferimento offensivo, e lo sforzo collettivo per limitarla ci ha esposto più del dovuto sulle esterne. Siamo state comunque troppo morbide negli aspetti difensivi, sia nella gestione dell’uno contro uno sia soprattutto a rimbalzo, dove abbiamo subito veramente troppo” dichiara coach Valentina Canali.

CREMONESE BASKET – LECCO BASKET WOMEN 59-52

PARZIALI: 15-17, 28-27, 36-38

LECCO: Scola 7, Capaldo 12, Pozzi 2, Davide 4, Nava 5, Greppi 2, Benzoni, Rota 3, Binda 6, Scumace, Mandonico 11. All.: Canali – Fornaro.