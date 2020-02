Basket femminile. Lecco Basket Women, sconfitta di misura

Gran prestazione esterna

Avanti 38′ contro la capolista Vimercate

VIMERCATE – La Lecco Basket Women spaventa la capolista Di. Po. Vimercate, ma non riesce a infliggerle la prima sconfitta stagionale.

La formazione lecchese inizia alla grande grazie alle triple di Greppi e alla difesa a zona, doppiando le quotate avversarie (9-18). La Di.Po prova a rientrare nel secondo quarto (21-22), ma sono ancora le lariane a crederci di più, andando al riposo lungo con sette punti di margine (26-33).

Nella ripresa i tifosi locali si aspettano la reazione della capolista, invece sono le lecchesi a scappare via, toccando la doppia cifra di vantaggio per la prima volta (32-43) a metà del terzo quarto, ma non riuscendo a difenderla fino alla fine (44-48).

Nell’ultima frazione sono due triple di Villa a dare il clamoroso sorpasso alla Di. Po., a due soli minuti dalla fine del match. La Lecco Basket Women avrebbe anche la possibilità di pareggiare nel finale, senza riuscirci.

Le lariane perdono 60-56, nonostante i 17 punti di Ricci.

Domenica prossima, al Bione, altra sfida d’alta classifica contro la Galvi Lissone, attualmente al secondo posto in campionato.

DI.PO. VIMERCATE – LECCO BASKET WOMEN 60-56

PARZIALI: 11-20, 26-33, 44-48

LECCO: Chiara Pozzi 8, Cocchia 2, Claudia Pozzi, G. Rusconi, Magni 4, Ricci 17, Nava 4, Greppi 19, Benzoni, Rusconi, Binda 2, Scumace. All. Berri.