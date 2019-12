Basket femminile. Lecco Basket Women, triplo sì

Terza vittoria consecutiva

Ottima prova per Chiara Pozzi (18 punti)

ANNONE BRIANZA – La Lecco Basket Women ottiene il terzo successo consecutivo battendo la Waves Basket nella palestra di Annone Brianza.

Dopo cinque minuti di gara sono le lecchesi in testa (7-2), ma la Waves non è venuta nel lecchese in gita premio. Coach Bongini schiera la zona e le sue ragazze mettono nel cesto dieci punti consecutivi (7-12) ribaltando il match. La risposta delle giocatrici di coach Daniele Berri è furiosa, con un tremendo 20-2 che indirizza il match in maniera importante.

La ripresa inizia con la Lecco Basket Women in controllo (29-18). Le ospiti provano ancora a risorgere, arrivando fino a un cesto di distanza (33-31) ma non oltre.

I canestri di una scatenata Chiara Pozzi – diciotto punti per lei alla fine – trascinano la formazione bluceleste alla vittoria col punteggio di 53-42.

La prossima partita della Lecco Basket Women sarà sul campo della Futura Milano sabato 21 dicembre, a partire alle ore 21.00.

LECCO BASKET WOMEN – WAVES BASKETBALL 53-42

PARZIALI: 12-12, 29-18, 38-31

LECCO: Chiara Rusconi, Chiara Pozzi 18, Frisco 6, Claudia Pozzi, Giulia Rusconi 5, Magni 2, Ricci, Nava 10, Greppi 5, Benzoni, Martina Rusconi 6, Binda 1. All.: Berri.