Basket femminile. Lissone troppo forte, LBW sconfitta

Seconda sconfitta consecutiva

Le lecchesi pagano un pessimo ultimo quarto

LISSONE – La Lecco Basket Women non riesce ad arrestare la corsa della Galvi Lissone, prima e imbattuta nel girone di Promozione, perdendo con oltre venti punti di scarto.

Il primo quarto le blucelesti non demeritano di fronte alla forte avversaria, cedendo solo col punteggio di 19-16. Quattro minuti di black out offensivo lecchese garantiscono a Lissone il primo vero vantaggio (30-16), ma le ragazze di coach Daniele Berri sono brave a stringere le maglie in difesa e accorciare fino al 32-23 di fine primo tempo.

Durante la ripresa la Lecco Basket Women arriva fino a sei punti di scarto (36-30), ma non oltre. Lissone allunga progressivamente e chiude la partita con un ottimo primo quarto, infliggendo alla squadra lecchese una punizione fin troppo pesante.

Domenica 24 la Lecco Basket Women tornerà in campo ad Annone Brianza, alle ore 18.00. Avversaria di serata sarà il Basket Corsico.

GALVI LISSONE – LECCO BASKET WOMEN 67-45

PARZIALI: 19-16, 32-23, 49-38

LECCO: Chiara Rusconi, Pozzi 6, Frisco 8, Cocchia, Giulia Rusconi 3, Sanchez, Nava 4, Greppi 18, Benzoni 2, Martina Rusconi, Binda 4, Scumace. All.: Berri.